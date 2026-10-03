Британія може повернутися до ЄС? Відомі результати нового опитування

Близько 49% британських виборців готові підтримати ідею повторного вступу країни до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Журналісти оприлюднили результати нового опитування Messina Group (TMG).

Ідею щодо повернення Британії до ЄС одним із перших озвучив та досі просуває прем'єр-міністр Енді Бернем. Цілком можливо, незабаром він запропонує провести новий референдум для повернення країни до блоку.

Результати соцопитування вказують на те, що 49% респондентів підтримують повторний вступ Великої Британії до ЄС, тоді як 28,5% виступають проти. Ще третина британців вважає, що перед таким рішенням необхідно провести окремий референдум.

Інші варіанти поглиблення відносин із ЄС також мають значну підтримку. За збереження нинішніх відносин із блоком із максимальним усуненням торговельних бар'єрів висловилися 48,2% опитаних, проти - 20,9%.

Приєднання до митного союзу підтримують 47,1% респондентів, а виступають проти 20,7%. Ще 45,1% підтримали вступ до єдиного ринку, а 45,5% - асоційоване членство. При цьому нинішній формат відносин готові зберегти 42% опитаних.

Водночас ідею подальшого дистанціювання Великої Британії від ЄС підтримують лише 27,9% респондентів. Проти такого варіанта виступають 41,2%.

Щодо термінів можливого повернення до Євросоюзу, 25,9% опитаних хотіли б, щоб це відбулося негайно. Ще 22,9% вважають оптимальним період протягом наступних трьох років, а 8,4% - протягом наступного десятиліття.

Що цікаво, 52,4% британців вважають, що рішення про вихід із Євросоюзу було помилкою. Протилежної думки дотримуються 29,7%, а 17,9% не змогли визначитися.

Щодо оцінки самого Brexit, 54,9% назвали його провалом, тоді як 12,2% вважають успіхом. Ще 23,2% не визначилися, а 9,7% відповіли, що не знають.