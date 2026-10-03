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Великобритания может вернуться в ЕС? Известны результаты нового опроса

17:37 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Великобритания может вернуться в ЕС? Известны результаты нового опроса Фото: Идею повторного вступления в ЕС поддерживают много британцев (Getty Images)
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Около 49% британских избирателей готовы поддержать идею повторного вступления страны в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Журналисты обнародовали результаты нового опроса Messina Group (TMG).

Идею возвращения Британии в ЕС одним из первых озвучил и до сих пор продвигает премьер-министр Энди Бернем. Вполне возможно, что в скором времени он предложит провести новый референдум для возвращения страны в блок.

Результаты соцопроса указывают на то, что 49% респондентов поддерживают повторное вступление Великобритании в ЕС, в то время как 28,5% выступают против. Еще треть британцев считает, что перед подобным решением необходимо провести отдельный референдум.

Другие варианты углубления отношений с ЕС также пользуются значительной поддержкой. За сохранение нынешних отношений с блоком с максимальным устранением торговых барьеров высказались 48,2% опрошенных, против - 20,9%.

Присоединение к таможенному союзу поддерживают 47,1% респондентов, а выступают против 20,7%. Еще 45,1% поддержали вступление в единый рынок, а 45,5% - ассоциированное членство. При этом нынешний формат отношений готовы сохранить 42% опрошенных.

В то же время идею дальнейшего дистанцирования Великобритании от ЕС поддерживают лишь 27,9% респондентов. Против такого варианта выступают 41,2%.

Что касается сроков возможного возвращения в Евросоюз, 25,9% опрошенных хотели бы, чтобы это произошло немедленно. Еще 22,9% считают оптимальным период в течение следующих трех лет, а 8,4% - в течение следующего десятилетия.

Интересно, что 52,4% британцев считают решение о выходе из Евросоюза ошибкой. Противоположного мнения придерживаются 29,7%, а 17,9% затруднились с ответом.

Что касается оценки самого Brexit, 54,9% назвали его провалом, тогда как 12,2% считают его успехом. Еще 23,2% не определились, а 9,7% ответили, что не знают.

Кстати, недавно премьер Албании заявил, что Украине врут о вступлении в ЕС обычным путем.

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