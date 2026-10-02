Україні брешуть про вступ до ЄС звичайним шляхом, - прем'єр Албанії

Обіцянки щодо стандартного шляху вступу України до Європейського союзу не відповідають дійсності, тому Брюсселю варто змінити підхід і залучити Київ до роботи за спільним столом уже зараз.

Про це заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому виданню WELT .

Албанський прем'єр висловив думку, що прийняти Україну до Євросоюзу за класичною процедурою та з виконанням усіх формальних критеріїв практично неможливо.

"Подивіться на Україну. Те, що їй обіцяють, - це брехня. За звичайною процедурою вступу, з усіма критеріями її ніколи не приймуть. Усі це знають", - сказав Рама.

На його думку, єдиним дієвим варіантом є зміна процедури з боку Євросоюзу.

Замість багаторічних бюрократичних етапів він пропонує дати Україні можливість працювати разом із членами блоку та надавати повноправне членство за реальними результатами.

Лідер Албанії закликав європейських політиків проявляти більше сміливості у стратегічних рішеннях. Він зауважив, що без внутрішніх змін та через повільні процеси Євросоюз ризикує перетворитися на "Титанік".

Крім того, Рама виступив за скасування права вето всередині ЄС. Він підкреслив, що в умовах глобальної конкуренції із США, Китаєм та Індією ситуація, коли одна країна може блокувати спільні рішення всього блоку, є неприпустимою.

Зараз Албанія є одним із головних кандидатів на вступ до ЄС серед країн Західного Балкану.

Офіційний Брюссель та країни-члени розглядають 2030 рік як орієнтовну дату для наступної хвилі розширення блоку.