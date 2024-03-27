Британія модернізує дрони для України, щоб росіяни не змогли їх "посадити", - Reuters

Інженери компанії Evolve Dynamics працюють над технологією, яка могла б допомогти українським розвідувальним дронам довше залишатися в небі навіть у разі того, якщо Росія спробує придушити їх електронним способом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання пише, що це важлива частина міжнародних зусиль союзників України з підтримки її програми безпілотників.

Вона має дати Україні перевагу перед РФ, яка має у своєму розпорядженні набагато більше ресурсів.

"Компанії з десятків країн постачали в Україну дрони та їхні комплектуючі. Деякі з них, наприклад Evolve Dynamics, також фокусуються на технологічних досягненнях, покликаних протистояти потужним можливостям Росії в галузі радіоелектронної боротьби", - пише видання.

Дрони постійно модернізуються

Розробляючи альтернативні алгоритми радіозв'язку, компанія прагне ускладнити можливості Росії щодо глушіння сигналу від її дронів-розвідників.

Обидві сторони активізували розгортання систем РЕБ, які можуть порушити частоти, що передають команди від оператора до безпілотників, змушуючи їх падати з неба або промахуватися повз ціль.

"Це постійна гра в пінг-понг між противниками", - сказав виконавчий директор Evolve Dynamics Майк Дьюхерст.

За його оцінками, за останні два з половиною роки було зроблено 85 оновлень дронів Sky Mantis.

Компанія вже відправила в Україну свої розробки

Evolve Dynamics наразі має близько 100 дронів-розвідників Sky Mantis, що літають в Україні, що робить її одним із п'яти-десяти великих британських постачальників дронів для ЗСУ.

Дьюхерст щомісяця їздить в Україну. Минулого місяця військовий підрозділ з України попросив Evolve Dynamics внести зміни у свою технологію, щоб зробити її безпечнішою для оператора.

Постачання дронів в Україну