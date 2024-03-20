ua en ru
Ср, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Боєприпаси для F-16 і дрони. Нідерланди виділили новий пакет військової допомоги

Середа 20 березня 2024 21:28
UA EN RU
Боєприпаси для F-16 і дрони. Нідерланди виділили новий пакет військової допомоги Архівне фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Нідерланди оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні в розмірі 350 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен.

За її словами, країна закупить боєприпаси для літаків F-16, які цього року має отримати Україна.

На це планується виділити 150 млн євро, а боєприпаси закуповуватимуть напряму у промисловості.

Також Нідерланди уклали контракт на нові розвідувальні дрони на суму близько 200 мільйонів євро разом з країнами-партнерами.

Візит Оллонгрен в Україну

Сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

В Офісі президента зазначили, що глава держави детально поінформував нідерландську міністерку про ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників.

"Особливу увагу співрозмовники приділили посиленню української системи ППО, забезпеченню артилерією, бронетехнікою та БпЛА, зокрема в рамках спільних проєктів", - йдеться в публікації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Шмигаль: потреби мобілізувати 500 тисяч українців зараз немає
Шмигаль: потреби мобілізувати 500 тисяч українців зараз немає
DAILY
"Все не може триматись на нас". Як 47-ма бригада нищить росіян під Авдіївкою
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Все не може триматись на нас". Як 47-ма бригада нищить росіян під Авдіївкою