Британия и Иран взаимно вызвали дипломатов после нападения на танкер
Великобритания и Иран вызвали дипломатов из-за нападения на японский нефтяной танкер Mercer Street. Инцидент произошел у берегов Омана 29 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Ирану следует "признать последствия того, что они сделали", назвав инцидент "неприемлемым и возмутительным нападением на коммерческое судоходство".
Представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде сказал, что обвинения в ответственности Ирана "противоречивые, ошибочные и провокационные".
Иран вызвал временного поверенного в делах Великобритании в Тегеране, а также главного посланника Румынии, чтобы выразить протест против обвинений.
Ранее глава Госдепа заявил, что Вашингтон уверен в причастности Ирана к нападению на израильский танкер, в результате которого погибли два человека.
Власти Ирана отрицают причастность к атаке и выдвинутые обвинения называют безосновательными.