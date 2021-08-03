ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Британия и Иран взаимно вызвали дипломатов после нападения на танкер

Новина українською →
Лондон, Вторник 03 августа 2021 02:10
Британия и Иран взаимно вызвали дипломатов после нападения на танкер Фото: Британия обвинила Иран в атаке на танкер (n247.co)
Автор: Артур Родивилов

Великобритания и Иран вызвали дипломатов из-за нападения на японский нефтяной танкер Mercer Street. Инцидент произошел у берегов Омана 29 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Ирану следует "признать последствия того, что они сделали", назвав инцидент "неприемлемым и возмутительным нападением на коммерческое судоходство".

Представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде сказал, что обвинения в ответственности Ирана "противоречивые, ошибочные и провокационные".

Иран вызвал временного поверенного в делах Великобритании в Тегеране, а также главного посланника Румынии, чтобы выразить протест против обвинений.

Ранее глава Госдепа заявил, что Вашингтон уверен в причастности Ирана к нападению на израильский танкер, в результате которого погибли два человека.

Власти Ирана отрицают причастность к атаке и выдвинутые обвинения называют безосновательными.

Читайте РБК-Украина в Google News
танкер Иран
NEWS
Киев готовится к худшему сценарию из-за COVID. Рубан рассказал, как можно избежать "красной зоны"
Киев готовится к худшему сценарию из-за COVID. Рубан рассказал, как можно избежать "красной зоны"
DAILY
Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"