ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США о нападении на израильский танкер: мы уверены - это Иран, ответ скоро будет

Новина українською →
США, Воскресенье 01 августа 2021 21:44
США о нападении на израильский танкер: мы уверены - это Иран, ответ скоро будет Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон уверен в причастности Ирана к нападению на израильский танкер у берегов Омана. Блинкен подчеркнул, что США проводят консультации с партнерами по поводу ответа Тегерану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря на сайте Госдепа.

"Изучив известную информацию, мы уверены, что Иран совершил нападение, в результате которого были убиты два невинных человека, с использованием беспилотников-камикадзе, которые он все чаще применяет во всем регионе", - сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что этому нападению нет никаких оправданий, а также он угрожает свободе судоходства на важнейшем водном пути и жизни тех, кто находится на судах.

"Мы работаем с нашими партнерами над рассмотрением наших следующих шагов и консультируемся с правительствами региона и другими правительствами по поводу соответствующего ответа, который будет в ближайшее время", - подчеркнул он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран нападение танкер
NEWS
Боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе, потерь среди ВСУ нет
Боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе, потерь среди ВСУ нет
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета