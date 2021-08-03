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Британія та Іран взаємно викликали дипломатів після нападу на танкер

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Лондон, Вівторок 03 серпня 2021 02:10
Британія та Іран взаємно викликали дипломатів після нападу на танкер Фото: Британія звинуватила Іран в атаці на танкер (n247.co)
Автор: Артур Родивилов

Великобританія та Іран викликали дипломатів через напад на японський нафтовий танкер Mercer Street. Інцидент стався біля берегів Оману 29 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Ірану слід "визнати наслідки того, що вони зробили", назвавши інцидент "неприйнятним і обурливим нападом на комерційне судноплавство".

Представник міністерства закордонних справ Саїд Хатібзаде сказав, що звинувачення у відповідальності Ірану "суперечливі, помилкові і провокаційні".

Іран викликав тимчасового повіреного у справах Великобританії в Тегерані, а також головного посланника Румунії, щоб висловити протест проти звинувачень.

Раніше глава Держдепу заявив, що Вашингтон впевнений у причетності Ірану до нападу на Ізраїльський танкер, уналслідок якого загинули дві людини.

Влада Ірану заперечує причетність до атаки і висунуті звинувачення називають безпідставними.

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танкер Іран
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