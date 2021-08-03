Британія та Іран взаємно викликали дипломатів після нападу на танкер
Великобританія та Іран викликали дипломатів через напад на японський нафтовий танкер Mercer Street. Інцидент стався біля берегів Оману 29 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Ірану слід "визнати наслідки того, що вони зробили", назвавши інцидент "неприйнятним і обурливим нападом на комерційне судноплавство".
Представник міністерства закордонних справ Саїд Хатібзаде сказав, що звинувачення у відповідальності Ірану "суперечливі, помилкові і провокаційні".
Іран викликав тимчасового повіреного у справах Великобританії в Тегерані, а також головного посланника Румунії, щоб висловити протест проти звинувачень.
Раніше глава Держдепу заявив, що Вашингтон впевнений у причетності Ірану до нападу на Ізраїльський танкер, уналслідок якого загинули дві людини.
Влада Ірану заперечує причетність до атаки і висунуті звинувачення називають безпідставними.