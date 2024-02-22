Британія інвестує майже 6 млрд доларів у дрони для своїх військових

Рішення було прийнято на основі уроків, отриманих з війни в України.

Зазначається, що стратегія використання дронів передбачатиме, що всі підрозділи збройних сил Британії будуть експериментувати з безпілотними системами, випробовувати та оцінювати їхню ефективність.

"Конфлікт в Україні став інкубатором для нових способів ведення війни, і ми повинні вивчити і впровадити ці важкі уроки. Швидка здатність розробляти й модернізувати системи без екіпажів буде ключовим фактором для отримання переваги на полі бою... Зрештою, йдеться про засвоєння уроків з українського фронту", - заявив міністр оборонних закупівель Джеймс Картлідж.

Коаліція дронів

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

Водночас начальник Головного управління розвідки Кирил Буданов впевнений у тому, що дрони не принесуть вирішальної переваги жодній зі сторін під час війни в Україні.