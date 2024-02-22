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Британия инвестирует почти 6 млрд долларов в дроны для своих военных

Фото: Британия инвестирует почти 6 млрд долларов в дроны для своих военных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Великобритания инвестирует 4,5 млрд фунтов стерлингов (5,7 млрд долларов) в беспилотники для своих вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Решение было принято на основе уроков, полученных из войны в Украине. 

Отмечается, что стратегия использования дронов будет предусматривать, что все подразделения вооруженных сил Британии будут экспериментировать с беспилотными системами, испытывать и оценивать их эффективность.

"Конфликт в Украине стал инкубатором для новых способов ведения войны, и мы должны изучить и внедрить эти трудные уроки. Быстрая способность разрабатывать и модернизировать системы без экипажей будет ключевым фактором для получения преимущества на поле боя... В конце концов, речь идет об усвоении уроков с украинского фронта", - заявил министр оборонных закупок Джеймс Картлидж.

Коалиция дронов

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились уже более 20 стран.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.

В то же время, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов уверен в том, что дроны не принесут решающего преимущества ни одной из сторон во время войны в Украине.

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Великобритания