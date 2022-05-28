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Британия интенсивно работает над восстановлением экспорта зерна из Украины

Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Стороны подняли вопрос возобновления экспорта зерна из нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Джонсона, Британия и ее международные партнеры интенсивно работают над поиском путей по восстановлению экспорта зерна из Украины.

"Он сказал (Борис Джонсон, - ред.), что Великобритания будет работать с партнерами по G7, чтобы достичь срочного прогресса", - пишет пресс-служба Даунинг-стрит.

Также стороны обсудили важность единства международного сообщества в противостоянии войне, которую развязала Россия.

"Лидеры согласовали следующие шаги и настоятельную необходимость того, чтобы Россия ослабила блокаду и позволила безопасные морские пути”, - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина также раскрывало еще некоторые подробности сегодняшнего разговора Зеленского и Джонсона.

Также президент провел телефонный разговор и с премьер-министром Италии Марио Драги. Они подняли вопрос экспорта украинского продовольствия во избежание кризиса.

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