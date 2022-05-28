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Британія інтенсивно працює над відновленням експорту зерна з України

Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський й прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову. Сторони порушили питання відновлення експорту зерна з нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Джонсона, Британія та її міжнародні партнери інтенсивно працюють над пошуком шляхів щодо відновлення експорту зерна з України.

"Він сказав (Борис Джонсон, - ред.), що Великобританія працюватиме з партнерами по G7, щоб досягти термінового прогресу", - пише пресслужба Даунінг-стріт.

Також сторони обговорили важливість єдності міжнародної спільноти у протистоянні війні, яку розв’язала Росія.

"Лідери погодили наступні кроки та нагальну необхідність того, щоб Росія послабила блокаду та дозволила безпечні морські шляхи”, - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна також розкривала ще деякі подробиці сьогоднішньої розмови Зеленського й Джонсона.

Також президент провів телефонну розмову й з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Вони порушили питання експорту українського продовольства для уникнення кризи.

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