Британія і Франція завдали спільного удару по ІДІЛ у Сирії

Повідомляється, що удар став частиною зусиль щодо недопущення відновлення бойового потенціалу радикальних угруповань.

Спільний удар по об'єкту ІДІЛ

Британські та французькі бойові літаки провели спільну атаку по підземному сховищу зброї на території Сирії, яке використовувалося бойовиками терористичного угруповання ІДІЛ.

В операції були залучені винищувачі Typhoon Королівських повітряних сил Великої Британії, які діяли у взаємодії з авіацією Франції.

Де знаходилася ціль

За даними британського оборонного відомства, об'єкт був виявлений розвідкою в гірській місцевості на північ від Пальміри.

Вважається, що саме там зберігалися запаси зброї та вибухових речовин, призначені для подальших атак. Сховище являло собою систему тунелів, прихованих під землею.

Як проходила операція

Дослівно із заяви Міноборони Британії:

"Наші літаки використовували керовані бомби Paveway IV для ураження низки тунелів, що ведуть до об'єкта; хоча наразі проводиться детальна оцінка, попередні дані свідчать про те, що ціль було успішно уражено".

Удар було завдано пізно в суботу. Усі літаки успішно повернулися на бази, втрат і пошкоджень зафіксовано не було. В операції винищувачі Typhoon FGR4 отримали підтримку від літака-заправника Voyager.

Безпека цивільного населення

У британському Міноборони наголосили, що під час атаки не було ознак загрози для мирних жителів. Планування операції проводилося з урахуванням мінімізації будь-яких супутніх ризиків.

Продовження місії в Сирії

У Лондоні також заявили, що літаки Королівських повітряних сил продовжують патрулювання повітряного простору Сирії. Основна мета - не допустити відродження ІДІЛ після його військової поразки в районі Багуз-Фавкані в березні 2019 року.