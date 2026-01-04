RU

Британия и Франция нанесли совместный удар по ИГИЛ в Сирии

Фото: ВВС Британии (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Сирии была проведена новая скоординированная военная операция западных союзников, направленная против инфраструктуры террористов, действующих в труднодоступных районах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерство обороны Великобритании.

Сообщается, что удар стал частью усилий по недопущению восстановления боевого потенциала радикальных группировок.

Совместный удар по объекту ИГИЛ

Британские и французские боевые самолеты провели совместную атаку по подземному хранилищу оружия на территории Сирии, которое использовалось боевиками террористической группировки ИГИЛ.

В операции были задействованы истребители Typhoon Королевских воздушных сил Великобритании, которые действовали во взаимодействии с авиацией Франции.

Где находилась цель

По данным британского оборонного ведомства, объект был выявлен разведкой в горной местности к северу от Пальмиры.

Считается, что именно там хранились запасы оружия и взрывчатых веществ, предназначенные для дальнейших атак. Хранилище представляло собой систему туннелей, скрытых под землей.

Как проходила операция

Дословно из заявления Минобороны Британии:

"Наши самолеты использовали управляемые бомбы Paveway IV для поражения ряда туннелей, ведущих к объекту; хотя сейчас проводится детальная оценка, предварительные данные свидетельствуют о том, что цель была успешно поражена".

Удар был нанесен поздно в субботу. Все самолеты успешно вернулись на базы, потерь и повреждений зафиксировано не было. В операции истребители Typhoon FGR4 получили поддержку от самолета-заправщика Voyager.

Безопасность гражданского населения

В британском Минобороны подчеркнули, что в ходе атаки не было признаков угрозы для мирных жителей. Планирование операции проводилось с учетом минимизации любых сопутствующих рисков.

Продолжение миссии в Сирии

В Лондоне также заявили, что самолеты Королевских воздушных сил продолжают патрулирование воздушного пространства Сирии. Основная цель — не допустить возрождения ИГИЛ после его военного поражения в районе Багуз-Фавкани в марте 2019 года.

 

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные по его распоряжению нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ на северо-западе Нигерии, заявив, что целью операции стали террористы, причастные к нападениям и убийствам мирных жителей, прежде всего христиан

Отметим, что США развернули масштабную военную операцию против боевиков ИГИЛ на территории Сирии после гибели двух американских военнослужащих и переводчика в центральном регионе страны.

