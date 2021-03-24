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Британия хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее агрессии

Новина українською → Среда 24 марта 2021 04:07
Британия хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее агрессии Фото: Доминик Рааб (flickr.com/number10gov)
Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призовет союзников по НАТО заставить Россию ощутить реальные последствия ее враждебной деятельности. Он планирует подробно рассказать союзникам о российской угрозе.

Об этом сообщает Express and star.

Министр также поддержит политику открытых дверей альянса, которая дает возможность вступить в НАТО, в том числе странам, сталкивающимся с российской агрессией, таким, как Украина и Грузия.

Рааб также заявит о необходимости для НАТО работать с партнерами, не входящими в альянс, в частности, со Швецией, Финляндией, Австралией, Новой Зеландией и Японией.

"Министр расскажет об изменчивой природе российской агрессии, использующей новые и разрушительные технологии, угрожая демократиям и открытым обществам по всему миру. Речь идет, в том числе и о разработке Россией новых суперсовременных ракетных систем, способных уходить от обычных средств ПВО, и поддерживаемых государством кибератаках, которые таргетируют важные базы данных, используются для вмешательства в выборы или для распространения дезинформации о коронавирусе", - сообщает ведомство.

Напомним, ранее Великобритания заявила, что Россия остается серьезной угрозой для европейской безопасности.

Также сообщалось, что НАТО наращивает свое присутствие в Черном море из-за агрессивных действий России.

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