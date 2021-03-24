Британия хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее агрессии
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призовет союзников по НАТО заставить Россию ощутить реальные последствия ее враждебной деятельности. Он планирует подробно рассказать союзникам о российской угрозе.
Об этом сообщает Express and star.
Министр также поддержит политику открытых дверей альянса, которая дает возможность вступить в НАТО, в том числе странам, сталкивающимся с российской агрессией, таким, как Украина и Грузия.
Рааб также заявит о необходимости для НАТО работать с партнерами, не входящими в альянс, в частности, со Швецией, Финляндией, Австралией, Новой Зеландией и Японией.
"Министр расскажет об изменчивой природе российской агрессии, использующей новые и разрушительные технологии, угрожая демократиям и открытым обществам по всему миру. Речь идет, в том числе и о разработке Россией новых суперсовременных ракетных систем, способных уходить от обычных средств ПВО, и поддерживаемых государством кибератаках, которые таргетируют важные базы данных, используются для вмешательства в выборы или для распространения дезинформации о коронавирусе", - сообщает ведомство.
Напомним, ранее Великобритания заявила, что Россия остается серьезной угрозой для европейской безопасности.
Также сообщалось, что НАТО наращивает свое присутствие в Черном море из-за агрессивных действий России.