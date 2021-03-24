Британія хоче змусити Росії "відчути реальні наслідки" її агресії

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб закличе союзників по НАТО змусити Росію відчути реальні наслідки її ворожої діяльності. Він планує докладно розповісти союзникам про російську загрозу.

Міністр також підтримає політику відкритих дверей альянсу, яка дає можливість вступити в НАТО, в тому числі країн, які стикаються з російською агресією, таким, як Україна і Грузія.

Рааб також заявить про необхідність для НАТО працювати з партнерами, що не входять до альянсу, зокрема, зі Швецією, Фінляндією, Австралією, Новою Зеландією і Японією.

"Міністр розповість про мінливу природу російської агресії, використовує нові і руйнівні технології, погрожуючи демократіям і відкритим товариствам по всьому світу. Мова йде, в тому числі і про розробку Росією нових суперсучасних ракетних систем, здатних йти від звичайних засобів ППО, і підтримуваних державою кібератаки, таргетируют важливі бази даних, використовуються для втручання у вибори або для поширення дезінформації про коронавирусе", - повідомляє відомство.