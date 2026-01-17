UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Британія хоче використати досвід України для боротьби з тюремними дронами

Ілюстративне фото: Британія хоче використати досвід України для боротьби з дронами (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Велика Британія планує використати український досвід боротьби з безпілотниками для протидії дронам, які доставляють зброю та наркотики до британських в’язниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Заступник прем’єр-міністра Великобританії Девід Леммі відвідав Україну в межах поїздки, приуроченої до 100-річного партнерства у сфері безпеки між двома країнами.

Метою візиту було вивчення українських методів протидії безпілотникам, які застосовуються у війні проти Росії, та можливість їх використання у британській пенітенціарній системі.

За словами Леммі, уряд уже доручив тюремній службі перейняти українські напрацювання у сфері боротьби з дронами.

Він наголосив, що дрони над в’язницями становлять пряму загрозу національній безпеці, тому Британія інвестує мільйони фунтів у сучасні технології та системи захисту.

Згідно з офіційними даними, з квітня 2024 року по березень 2025 року у в’язницях Англії та Уельсу зафіксували 1712 інцидентів із використанням дронів - це на 43% більше, ніж за попередній рік. Водночас із 2021 року кількість таких випадків зросла більш ніж у 11 разів.

Як пише видання, потужні сільськогосподарські дрони, здатні підіймати вантажі до 80 кг, у майбутньому можуть використовуватися навіть для втеч ув’язнених.

Раніше ми писали, що Україна стала провідним експертом у війні дронів і тепер навчає союзників із НАТО, як ефективно протидіяти російським безпілотникам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні