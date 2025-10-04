ua en ru
Сб, 04 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

НАТО переймає в України досвід боротьби з російськими дронами, - Atlantic Council

Україна, Субота 04 жовтня 2025 14:15
UA EN RU
НАТО переймає в України досвід боротьби з російськими дронами, - Atlantic Council Фото: Україна стала головним тренером НАТО у війні дронів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна стала провідним експертом у війні дронів і тепер навчає союзників із НАТО, як ефективно протидіяти російським безпілотникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Atlantic Council,

Нещодавня ескалація вторгнень російських безпілотників по всій Європі лише підкреслила зростаючу репутацію України як провідного практикуючого війну з використанням безпілотників на континенті.

Низка окремих країн, включаючи Данію та Польщу, відреагували на провокаційні дії Росії, прагнучи створити спільні навчальні ініціативи з боротьби з безпілотниками з українськими інструкторами, тоді як Україна відіграла чільну роль у швидко розвиваючій дискусії щодо колективної європейської оборони від безпілотників російського диктатора Володимира Путіна.

Майстерність України у боротьбі з безпілотниками була гарячою темою на саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені цього тижня.

"Єдиним експертом у світі зараз, коли йдеться про можливості боротьби з безпілотниками, є Україна, тому що вони майже щодня борються з російськими безпілотниками", - прокоментувала прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Вона закликала Європу взяти весь досвід та технології, усі інновації з України та включити їх у власне переозброєння.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте погодився з оцінкою данського лідера щодо ключової ролі України.

"Україна є провідною державою у сфері військових інновацій та технологій боротьби з безпілотниками", - зазначив він.

Рютте додав, що готовність України поділитися своїми знаннями з партнерами країни по НАТО є "дуже важливою".

Саміт Європейської політичної спільноти

Саміт Європейської політичної спільноти - це зустріч лідерів понад 40 європейських держав, під час якої обговорюють питання безпеки, економічного розвитку та енергетики.

Формат створили у 2022 році за ініціативою президента Франції Еммануеля Макрона після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Мета саміту - об’єднати країни ЄС і держави поза його межами для координації спільних дій та зміцнення стратегічного партнерства в Європі.

Сьогодні раніше президент України Володимир Зеленський підбив підсумки саміту.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Війна Росії проти України Окупанти
Новини
У Шостці росіяни вдарили по вокзалу та потягу, що їхав до Києва: перші подробиці
У Шостці росіяни вдарили по вокзалу та потягу, що їхав до Києва: перші подробиці
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим