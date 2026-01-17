Британия хочет использовать опыт Украины для борьбы с тюремными дронами

Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лемми посетил Украину в рамках поездки, приуроченной к 100-летнему партнерству в сфере безопасности между двумя странами.

Целью визита было изучение украинских методов противодействия беспилотникам, которые применяются в войне против России, и возможность их использования в британской пенитенциарной системе.

По словам Лемми, правительство уже поручило тюремной службе перенять украинские наработки в сфере борьбы с дронами.

Он подчеркнул, что дроны над тюрьмами представляют прямую угрозу национальной безопасности, поэтому Великобритания инвестирует миллионы фунтов в современные технологии и системы защиты.

Согласно официальным данным, с апреля 2024 года по март 2025 года в тюрьмах Англии и Уэльса зафиксировали 1712 инцидентов с использованием дронов - это на 43% больше, чем за предыдущий год. В то же время с 2021 года количество таких случаев выросло более чем в 11 раз.

Как пишет издание, мощные сельскохозяйственные дроны, способные поднимать грузы до 80 кг, в будущем могут использоваться даже для побегов заключенных.