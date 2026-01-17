Британія хоче використати досвід України для боротьби з тюремними дронами

Велика Британія планує використати український досвід боротьби з безпілотниками для протидії дронам, які доставляють зброю та наркотики до британських в’язниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Заступник прем’єр-міністра Великобританії Девід Леммі відвідав Україну в межах поїздки, приуроченої до 100-річного партнерства у сфері безпеки між двома країнами.

Метою візиту було вивчення українських методів протидії безпілотникам, які застосовуються у війні проти Росії, та можливість їх використання у британській пенітенціарній системі.

За словами Леммі, уряд уже доручив тюремній службі перейняти українські напрацювання у сфері боротьби з дронами.

Він наголосив, що дрони над в’язницями становлять пряму загрозу національній безпеці, тому Британія інвестує мільйони фунтів у сучасні технології та системи захисту.

Згідно з офіційними даними, з квітня 2024 року по березень 2025 року у в’язницях Англії та Уельсу зафіксували 1712 інцидентів із використанням дронів - це на 43% більше, ніж за попередній рік. Водночас із 2021 року кількість таких випадків зросла більш ніж у 11 разів.

Як пише видання, потужні сільськогосподарські дрони, здатні підіймати вантажі до 80 кг, у майбутньому можуть використовуватися навіть для втеч ув’язнених.