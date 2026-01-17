ua en ru
Сб, 17 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Британия хочет использовать опыт Украины для борьбы с тюремными дронами

Великобритания, Суббота 17 января 2026 09:24
UA EN RU
Британия хочет использовать опыт Украины для борьбы с тюремными дронами Иллюстративное фото: Британия хочет использовать опыт Украины для борьбы с дронами (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Великобритания планирует использовать украинский опыт борьбы с беспилотниками для противодействия дронам, которые доставляют оружие и наркотики в британские тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лемми посетил Украину в рамках поездки, приуроченной к 100-летнему партнерству в сфере безопасности между двумя странами.

Целью визита было изучение украинских методов противодействия беспилотникам, которые применяются в войне против России, и возможность их использования в британской пенитенциарной системе.

По словам Лемми, правительство уже поручило тюремной службе перенять украинские наработки в сфере борьбы с дронами.

Он подчеркнул, что дроны над тюрьмами представляют прямую угрозу национальной безопасности, поэтому Великобритания инвестирует миллионы фунтов в современные технологии и системы защиты.

Согласно официальным данным, с апреля 2024 года по март 2025 года в тюрьмах Англии и Уэльса зафиксировали 1712 инцидентов с использованием дронов - это на 43% больше, чем за предыдущий год. В то же время с 2021 года количество таких случаев выросло более чем в 11 раз.

Как пишет издание, мощные сельскохозяйственные дроны, способные поднимать грузы до 80 кг, в будущем могут использоваться даже для побегов заключенных.

Ранее мы писали, что Украина стала ведущим экспертом в войне дронов и теперь обучает союзников из НАТО, как эффективно противодействовать российским беспилотникам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
В МВД уточнили новые правила пребывания на улице во время комендантского часа
В МВД уточнили новые правила пребывания на улице во время комендантского часа
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа