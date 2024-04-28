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Британія хоче до 2030 року розробити та озброїтися гіперзвуковими ракетами, - ЗМІ

Лондон, Неділя 28 квітня 2024 09:37
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Британія хоче до 2030 року розробити та озброїтися гіперзвуковими ракетами, - ЗМІ Фото: Британія до 2023 року хоче озброїтися гіперзвуковими ракетами (twitter com)
Автор: Наталія Юрченко

Велика Британія хоче розробити та поставити на озброєння гіперзвукову ракету. Проект хочуть завершити до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як пише видання, військове керівництво Британії хоче мати гіперзвукову зброю, щоб наздогнати у цьому питанні США, Китай та Росію.

Британське Міністерство оборони хоче, щоб ракета була розроблена та виготовлена повністю у Британії, а кінцевий термін становили на 2030 рік.

Вважається, що ракетні плани все ще перебувають на ранній стадії, і досі не прийнято рішення щодо того, чи будуть ракети запускатися з землі, моря чи повітря. Один з варіантів - це встановлення ракет на винищувачі Typhoon або F-35, але тоді радіус дії був би меншим, ніж зброя, яка запускається з землі. Ракети також можуть запускатися з військових кораблів Великобританії.

З кінця минулого року Міністерство оборони створило групу з близько 80 компаній для розробки можливих проектів. Угоду погодили у грудні, її назвали "національною місією".

Джерела, які беруть участь у проекті, сказали, що будівництво ракет буде особливо складним, оскільки деякі з необхідних матеріалів ще не існують, тобто їх потрібно розробляти з нуля, щоб витримувати високі температури, пов'язані з гіперзвуковими швидкостями.

Британські нові танки

Нагадаємо, Велика Британія розробляє нові бойові танки Challenger 3. Це покращена версія британських танків Challenger, другу модифікацію (Challenger 2) Україна отримала у рамках танкової коаліції.

Новий Challenger 3 пройшов випробування. Стрільби проводилися у Німеччині.

У Британії заявляють, що Challenger 3 буде "найбільш смертоносним і живучим" танком в історії британської армії.

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