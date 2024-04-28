Британия хочет к 2030 году разработать и вооружиться гиперзвуковыми ракетами, - СМИ
Великобритания хочет разработать и поставить на вооружение гиперзвуковую ракету. Проект хотят завершить к 2030 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Как пишет издание, военное руководство Британии хочет иметь гиперзвуковое оружие, чтобы догнать в этом вопросе США, Китай и Россию.
Британское Министерство обороны хочет, чтобы ракета была разработана и изготовлена полностью в Британии, а конечный срок составил на 2030 год.
Считается, что ракетные планы все еще находятся на ранней стадии, до сих пор не принято решение о том, будут ли ракеты запускаться с земли, моря или воздуха. Один из вариантов - это установка ракет на истребителе Typhoon или F-35, но тогда радиус действия был бы меньше, чем запускаемое с земли оружие. Ракеты могут запускаться с военных кораблей Великобритании.
С конца прошлого года Министерство обороны создало группу из около 80 компаний по разработке возможных проектов. Соглашение согласовали в декабре, его назвали "национальной миссией".
Участвующие в проекте источники сказали, что строительство ракет будет особенно сложным, поскольку некоторые из необходимых материалов еще не существуют, то есть их нужно разрабатывать с нуля, чтобы выдерживать высокие температуры, связанные с гиперзвуковыми скоростями.
Британские новые танки
Напомним, что Великобритания разрабатывает новые боевые танки Challenger 3. Это улучшенная версия британских танков Challenger, вторую модификацию (Challenger 2) Украина получила в рамках танковой коалиции.
Новый Challenger 3 прошел испытание. Стрельбы производились в Германии.
В Британии заявляют, что Challenger 3 будет "самым смертоносным и живущим" танком в истории британской армии.
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