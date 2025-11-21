UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Британія готує війська для України на тлі нового раунду переговорів США, - Bloomberg

Фото: британський військовий (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Велика Британія уточнила плани щодо розгортання військових підрозділів в Україні, готуючись до можливого завершення війни та участі в мирному врегулюванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Після літніх розвідувальних місій і перевірок готовності Велика Британія визначила, які війська і підрозділи буде направлено в Україну, а також де розмістяться їхні штаб-квартири.

Ці заходи входять у рамки коаліції з 30 країн під керівництвом Великої Британії та Франції, спрямованої на підтримку України в разі досягнення угоди про мир.

Міністр оборони наголосив, що плани будуть узгоджені з союзниками й адаптовані до умов будь-якого майбутнього мирного врегулювання.

Підготовка до розгортання військ

Велика Британія має намір виділити ресурси для швидкого розгортання своїх підрозділів у країні, включно з можливістю навчання українських сил усередині самої України.

Координація дій багатонаціональних військ здійснюватиметься через групу на чолі з двозірковим британським офіцером.

Плани також включають розширення Чорноморської оперативної групи Туреччини, Румунії та Болгарії для безпечного забезпечення морських шляхів і розмінування портів.

Підтримка мирного процесу

Паралельно військова делегація США веде переговори в Києві в рамках нової спроби відновити мирні переговори з Росією.

Велика Британія висловила готовність підтримувати ці зусилля, виділивши понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів на початкові витрати для розміщення військ у разі підписання угоди про припинення вогню.

Розміщення підрозділів планується далеко від лінії фронту, з метою безпечного супроводу процесу відновлення української армії та інфраструктури.

Нагадуємо, що Велика Британія спрямовує Україні понад 17 млн доларів на відновлення енергосистеми та водночас запроваджує заборону на морські поставки російського скрапленого газу, посилюючи економічний тиск на Москву.

Зазначимо, що Велика Британія екстрено перекидає до Бельгії спеціалістів та оборонне обладнання після серії інцидентів із дронами, які порушили роботу аеропортів і військових об'єктів.

