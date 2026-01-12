ua en ru
Британия готовит масштабное развертывание своих войск, - The Independent

Британия, Понедельник 12 января 2026 05:40
Британия готовит масштабное развертывание своих войск, - The Independent Фото: Кир Стармер (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Премьер-министр Британии Сэр Кир Стармер рассматривает возможность развертывания королевских войск в Гренландии на фоне обострения риторики Дональда Трампа, заявлявшего о намерении контролировать территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Independent.

Возможное развертывание войск

Речь идет о развертывании британских солдат, кораблей и самолетов для возможной миссии НАТО в регионе.

Другой источник сообщает, что военное руководство разрабатывает планы на случай необходимости укрепления безопасности Крайнего Севера, при этом министр транспорта Гайди Александер подчеркнула, что переговоры о безопасности Арктики являются частью обычной работы НАТО и не отражают реальной угрозы со стороны США.

Риторика Трампа и реакция союзников

Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании контролировать Гренландию и не исключал возможности силового варианта.

Лорд Питер Мандельсон отметил, что военных действий против союзника не будет, а все обсуждения касаются укрепления совместного противодействия России и Китаю.

Лидер Консервативной партии Кеми Баденох выразила опасения за стабильность альянса, считая, что Гренландия — вопрос второстепенный по сравнению с общей безопасностью НАТО.

Учения и военные возможности

Великобритания активно участвует в крупных арктических учениях "Викинг" и "Холодное реагирование" вместе с союзниками, демонстрируя единство НАТО.

В то же время бывшие командующие предупреждают о перегрузке вооруженных сил, ограниченном количестве гаубиц, ударных подводных лодок и подготовленных пилотов F35, что может снизить эффективность стриминга угроз в регионе.

Британские власти продолжают координировать действия с союзниками по НАТО для укрепления безопасности Арктики, одновременно оценивая реальные возможности своих вооруженных сил и учитывая стратегическое влияние США, России и Китая в регионе.

Напоминаем, что Франция совместно с союзниками разрабатывает план действий на случай, если Соединенные Штаты попытаются реализовать угрозу захвата Гренландии.

Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект соглашения по Гренландии, который в перспективе может быть предложен руководству острова, рассматривая возможность заключения Договора о свободной ассоциации, направленного на повышение уровня жизни местного населения.

