Британия готовится полностью прекратить продажу бензиновых и дизельных авто

Фото: автомобиль (РБК-Украина)

В Великобритании запретят продажу новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Запрет будет действовать с 2030 года.

Об этом пишет Reuters.

Британский премьер Борис Джонсон объявил о соответствующее решение в рамках инициативы достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа до 2050 года, о которой было заявлено на саммите G7.

По словам Джонсона, на эту инициативу будет выделено из бюджета 12 млн фунтов стерлингов и почти втрое больше денег согласился предоставить частный сектор.

В целом такое решение позволит поддержать экосектор экономики и способствовать работе более 250 тысяч специалистов в "зеленой" области.

Ранее сообщалось, что Испания с 2040 года запретит продажу и постановку на учет новых автомобилей, работающих на бензине, дизельном топливе, а также гибридные автомобили.

РБК-Украина писало, что Volkswagen готов выплатить компенсации владельцам дизельных авто в Германии