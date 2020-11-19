Британія готується повністю зупинити продаж бензинових та дизельних авто

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У Великобританії заборонять продаж нових автомобілів із бензиновими або дизельними двигунами. Заборона діятиме з 2030 року.

Про це пише Reuters.

Британський прем'єр Борис Джонсон оголосив про відповідне рішення в рамках ініціативи досягнути нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року, про яку було заявлено на саміті G7.

За словами Джонсона, на цю ініціативу буде виділено з бюджету 12 млн фунтів стерлінгів та майже втричі більше грошей погодився надати приватний сектор.

Загалом таке рішення дозволить підтримати екосектор економіки та сприятиме роботі понад 250 тисяч спеціалістів у "зеленій" галузі.

Раніше повідомлялося, що Іспанія з 2040 року заборонить продаж і постановку на облік нових автомобілів, що працюють на бензині, дизельному паливі, а також гібридні автомобілі.

РБК-Україна писало, що Volkswagen готовий виплатити компенсації власникам дизельних авто в Німеччині