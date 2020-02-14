Volkswagen готов выплатить компенсации владельцам дизельных авто в Германии

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Каждый владелец дизельного автомобиля VW с двигателем, который был подвергнут манипуляциям, получит от 1800 до 2100 евро

Переговоры по поводу мирового соглашения в рамках дизельного скандала между немецким автомобильным концерном Volkswagen AG и Федеральным объединением центров защиты прав потребителей Германии завершились провалом. Однако автогигант обещает напрямую выплатить компенсации владельцам автомобилей с дизельными двигателями, которые подверглись манипуляциям, передает DW.

Отмечается, что VW обвинил в провале мирового соглашения адвокатов истцов, которые добиваются компенсации в деле о манипуляции данными по содержанию вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей.

В свою очередь, организация, представляющая потребителей, возложила вину на Volkswagen.

По утверждению защитников потребителей, в VW отказались создавать прозрачную систему компенсационных выплат. Volkswagen заявил, что представители истцов выдвинули требование об одноразовом адвокатском гонораре в 50 миллионов евро, но никак не обосновали эту сумму.

Вместе с тем, стороны уже договорились про общую компенсацию объемом 830 миллионов евро. Каждый владелец дизельного автомобиля VW с двигателем, который был подвергнут манипуляциям, получит от 1800 до 2100 евро в зависимости от общего количества признанных исков. Автоконцерн после внеочередного заседания правления после провала переговоров объявил, что сохраняет намерение выплатить компенсацию покупателям в заявленном объеме.

Ранее Европейская комиссия заподозрила немецкие автоконцерны BMW, Volkswagen и Daimler в нарушении антимонопольного законодательства. В ЕК считают, что компании вступили в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в разработке технологий по очистке выбросов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.