Британія буде блокувати повернення Росії в G7

Фото: Даунінг-стріт (flickr.com garryknight)

Під час саміту в США Путін може бути присутнім у якості гостя, заявили в уряді Британії

Великобританія готова заблокувати повернення Російської Федерації до складу "Великої сімки" (G7). При цьому РФ може брати участь у наступному саміті в якості гостя.

Про це повідомляє Independent.

На Даунінг-стріт запевняють, що Британія буде виступати проти будь-якої пропозиції про реадмісію Росії в G7. Таким чином уряд країни висловив свою позицію щодо ініціативи американського президента Дональда Трампа про розширення групи.

Саміт G7 мав відбутися у кінці червня в США. Однак через складну епідемічну ситуацію його перенесли на вересень. На Даунінг-стріт заявили, що Трамп, як господар приймаючої країни, може запросити російського колегу Володимира Путіна виключно у якості гостя.

Росію виключили з G8 у 2014 році після того, як Кремль анексував український Крим. Зазначимо, що країни, які залишилися - США, Канада, Франція, Британія, Німеччина, Італія і Японія, мають право вето на зміну складу групи.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що збирається запропонувати Австралії, Індії, Південній Кореї та Росії приєднатися до осіннього саміту G7.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не поїде на захід.

При цьому раніше лідери G7 заявили про бажання особистої зустрічі замість проведення саміту в онлайн-форматі.

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Автор: Роман Калиниченко