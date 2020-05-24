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США не исключают переноса саммита G7 из-за пандемии

Новости » Политика     24.05.2020 - 19:22
США не исключают переноса саммита G7 из-за пандемии
Фото: саммит G7 (flickr.com/euronew)

Саммит могут перенести на конец июня

Соединенные Штаты Америки могут перенести саммит стран "Большой семерки" (G7), который должен состояться 10 июня в Вашингтоне. Саммит могут перенести из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS News.

По словам О'Брайена, саммит G7 в Вашингтоне могут перенести на конец июня. При этом лидеры всех стран заинтересованы в личной встрече вместо проведения саммита в онлайн-формате.

"Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня. Думаю, мы очень близки к пику (пандемии - ред.), если уже не достигли его в Вашингтоне", - заявил советник президента США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предложил новое место проведения будущего саммита G7.

Добавим, недавно страны G7 заявили о необходимости реформирования Всемирной организации здравоохранения для обеспечения скоординированного реагирования на пандемию коронавируса.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВашингтонсаммит G7
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