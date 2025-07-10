Британія готова відправити війська в Україну: міністр оборони назвав основну мету

"Прем'єр-міністр (Британії – ред.) завжди ясно давав зрозуміти, що готовий відправити війська в Україну для зміцнення режиму припинення вогню", - зазначив Хілі.

Очікується, що Франція та Британія нададуть основну частину військового контингенту, хоча план також потребує підтримки з боку США.

Раніше надходили повідомлення про те, що Британія відмовилася від планів відправки миротворчих сил в Україну через небажання президента США Дональда Трампа підтримати цю пропозицію, проте коментарі міністра оборони показують, що від цієї ідеї у Лондоні не відмовилися.

Міністр оборони також заявив, що для захисту Європи буде створено сили чисельністю 50 тисяч військовослужбовців, оскільки Британія та Франція активізують військову співпрацю.

Пан Хілі заявив, що на сьогоднішньому франко-британському саміті обговорюватимуться також і питання стримування двох країн «перед екстремальними загрозами» в Європі.