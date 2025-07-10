Британия готова отправить войска в Украину: министр обороны назвал основную цель

"Премьер-министр (Британии - ред.) всегда ясно давал понять, что готов отправить войска в Украину для укрепления режима прекращения огня", - отметил Хили.

Ожидается, что Франция и Британия предоставят основную часть военного контингента, хотя план также нуждается в поддержке со стороны США.

Ранее поступали сообщения о том, что Великобритания отказалась от планов отправки миротворческих сил в Украину из-за нежелания президента США Дональда Трампа поддержать это предложение, однако комментарии министра обороны показывают, что от этой идеи в Лондоне не отказались.

Министр обороны также заявил, что для защиты Европы будут созданы силы численностью 50 тысяч военнослужащих, поскольку Великобритания и Франция активизируют военное сотрудничество.

Господин Хили заявил, что на сегодняшнем франко-британском саммите будут обсуждаться также и вопросы сдерживания двух стран "перед экстремальными угрозами" в Европе.