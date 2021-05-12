ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Британия готова принять осужденного за геноцид в Сребренице Радована Караджича

Новина українською →
Лондон, Среда 12 мая 2021 18:55
Британия готова принять осужденного за геноцид в Сребренице Радована Караджича Фото: Радован Караджич (facebook.com/newrusproject)
Автор: РБК-Украина

Великобритания согласилась разместить в одной из своих тюрем бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, осужденного на пожизненный срок за геноцид в Сребренице для отбытия наказания. В британском МИД отметили, что Лондон поддержал 30-летнее преследование военных преступников за эти ужасные преступления.

Об этом сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

"Великобритания согласилась с тем, чтобы Радован Караджич, осужденный за геноцид в Сребренице, был переведен в британскую тюрьму для отбывания оставшегося срока наказания", - говорится в заявлении главы МИД Великобритании.

Рааб отметил, что Караджич - один из немногих военных преступников, кого признали виновных в геноциде. “Он ответственен за массовые убийства мужчин, женщин и детей во время геноцида в Сребренице и помогал вести осаду Сараево, сопровождавшееся безжалостными нападениями на мирных жителей”, - добавил министр.

Напомним в марте 2019 года трибунал в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению. Изначально он был признан виновным в геноциде и преступлениях против человечности и приговорен к 40 годам тюрьмы, однако затем решил обжаловать это решение. В итоге он получил еще более суровый приговор.

Суд над Караджичем начался в ноябре 2009 года, но слушания несколько раз переносились по просьбе обвиняемого. Процесс возобновился 13 апреля 2010 года. В 2012 году трибунал снял с Караджича одно из обвинений в геноциде.

В 2016 году Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии признал Радована Караджича виновным в преступлениях против человечности и приговорил его к 40 годам тюремного заключения. В частности, его признали виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Суд признал его ответственным за организацию массового убийства мусульман в Сребренице в 1995 году. Караджич также признан виновным в организации нападений на мирных жителей и в убийствах в ходе осады города Сараево, захват сотрудников ООН в заложники.

При этом суд в Гааге не решил, где именно Караджичу отбывать пожизненный срок. Бывшего лидера боснийских сербов должна принять одна из стран, заключивших с ООН соглашение о приведении в исполнение приговоров международного уголовного трибунала. В их число входит Австрия, Британия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Польша и Швеция.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Великобритания приговор геноцид
NEWS
Комендантский час, закрытые школы и сигналы тревоги: ситуация в городах Израиля из-за обстрелов
Комендантский час, закрытые школы и сигналы тревоги: ситуация в городах Израиля из-за обстрелов
DAILY
"Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет