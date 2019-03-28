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Радован Караджич обжалует пожизненное заключение

Новости » Общество    28.03.2019 - 19:41
Радован Караджич обжалует пожизненное заключение
Фото: Радован Караджич (facebook.com/newrusproject)

Радован Караджич подал апелляцию на решение трибунала в Гааге

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич подал апелляцию на решение трибунала в Гааге об ужесточении приговора за военные преступления. Об этом сообщает AFP.

В уведомлении, поданном адвокатом Питером Робинсоном, говорится, что Караджич обжалует пожизненный приговор.

Напомним, 20 марта трибунал в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ужесточил приговор 73-летнему Радовану Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Его арестовали 18 июля 2008 года в белградском автобусе. Арест бывшего лидера боснийских сербов стал результатом тщательно спланированной операции сербской службы безопасности.

Караджич проживал в Белграде и работал в частной клинике в Новом Белграде, занимаясь лечением депрессий посредством альтернативной медицины. Он имел фальшивые документы на имя Драгана Давида Дабича, не являющегося гражданином Сербии, и свободно передвигался по городу, посещал семинары, читал лекции.

Суд над Караджичем начался в ноябре 2009 года, но слушания несколько раз переносились по просьбе обвиняемого. Процесс возобновился 13 апреля 2010 года. В 2012 году трибунал снял с Караджича одно из обвинений в геноциде. 

В 2016 году Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии признал Радована Караджича виновным в преступлениях против человечности и приговорил его к 40 годам тюремного заключения. В частности, его признали виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Суд признал его ответственным за организацию массового убийства мусульман в Сребренице в 1995 году. Караджич также признан виновным в организации нападений на мирных жителей и в убийствах в ходе осады города Сараево, захват сотрудников ООН в заложники.

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