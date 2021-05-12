Британія готова прийняти засудженого за геноцид у Сребрениці Радована Караджича

Великобританія погодилася розмістити в одній зі своїх в'язниць колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича , засудженого на довічний термін за геноцид у Сребрениці для відбуття покарання. У британському МЗС зазначили, що Лондон підтримав 30-річне переслідування військових злочинців за ці жахливі злочини.

Рааб зазначив, що Караджич - один з небагатьох військових злочинців, кого визнали винним у геноциді. "Він відповідальний за масові вбивства чоловіків, жінок і дітей під час геноциду в Сребрениці і допомагав вести облогу Сараєво, що супроводжувалося безжальними нападами на мирних жителів", - додав міністр.

"Великобританія погодилася з тим, щоб Радован Караджич, засуджений за геноцид в Сребрениці, був переведений в британську в'язницю для відбування терміну покарання, що залишився", - йдеться в заяві глави МЗС Великобританії.

Нагадаємо в березні 2019 року трибунал в Гаазі засудив колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича до довічного ув'язнення. Спочатку він був визнаний винним у геноциді і злочинах проти людяності і засуджений до 40 років в'язниці, проте потім вирішив оскаржити це рішення. У підсумку він отримав ще більш суворий вирок.

Суд над Караджичем почався в листопаді 2009 року, але слухання кілька разів переносилися на прохання обвинуваченого. Процес відновився 13 квітня 2010 року. У 2012 році трибунал зняв з Караджича одне зі звинувачень у геноциді.

У 2016 році Міжнародний кримінальний трибунал по колишній Югославії визнав Радована Караджича винним у злочинах проти людяності і засудив його до 40 років тюремного ув'язнення. Зокрема, його визнали винним у геноциді, військових злочинах і злочинах проти людяності. Суд визнав його відповідальним за організацію масового вбивства мусульман у Сребрениці в 1995 році. Караджич також визнаний винним в організації нападів на мирних жителів і у вбивствах в ході облоги міста Сараєво, захоплення співробітників ООН в заручники.

При цьому суд в Гаазі не вирішив, де саме Караджичу відбувати довічний термін. Колишнього лідера боснійських сербів повинна прийняти одна з країн, що уклали з ООН угоду про приведення у виконання вироків Міжнародного кримінального трибуналу. У їх число входить Австрія, Британія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Польща і Швеція.