Британія готова передати свої винищувачі країнам, які відправлять Україні радянські літаки, - Воллес

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес зазначив, що Україна зможе швидше отримати вигоду від винищувачів, якщо європейські країни передадуть їй радянські літаки, як МіГ 29 або Су-24.

"Якщо вони хочуть їх передати, ми можемо використовувати наші винищувачі для забезпечення їхньої безпеки", - сказав Воллес.

Він також сказав, що Британія працює над відновленням своїх запасів боєприпасів, зазначивши, що запаси вичерпані після вторгнення Росії в Україну.

"Ця війна в Україні та те, як Росія воює, показали всьому Заходу, що наші запаси протягом останніх трьох десятиліть часто несли на собі основний тягар скорочення оборони, і ми маємо їх відновити", - сказав він.

Наразі країна працює над поповненням запасів боєприпасів та шукає альтернативні ланцюжки постачання.

Нагадаємо, Воллес заявляв, що Британія не надсилатиме винищувачі Україну в "короткостроковій перспективі", але в майбутньому такі постачання не варто виключати.

Міністр оборони Британія також зазначав, що країни НАТО можуть передати Україні свої винищувачі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.