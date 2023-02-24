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Британія не відправлятиме в Україну винищувачі в "короткостроковій перспективі"

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 10:18
Британія не відправлятиме в Україну винищувачі в "короткостроковій перспективі" Фото: міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Велика Британія не надсилатиме винищувачі в Україну в "короткостроковій перспективі". При цьому, в майбутньому постачання літаків все ж не варто виключати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса, передає Sky News.

За його словами, Сполучене Королівство має переконатися, що коли воно дарує будь-яку зброю Україні, воно забезпечує навчання та можливості разом із цим.

Але, коли йдеться про винищувачі, це означало б відправити в країну "сотні людей", і "Захід не збирається вводити війська в Україну в таких масштабах".

"Єдине, чого я навчився в цьому конфлікті, це те, що ви не можете нічого контролювати і нічого виключати", - сказав Уоллес.

Як повідомлялося, раніше Уоллес заявив, що не впевнений у тому, що протягом найближчих кількох місяців чи років Британія обов'язково передасть винищувачі Україні. Наразі союзникам слід зосередитися на питанні посилення наземного озброєння.

Також колишній прем'єр Великобританії Ліз Трасс вважає, що її країна могла зробити більше, аби протистояти Росії ще до її вторгнення на територію України. Закликала передати ЗСУ винищувачі.

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