Британія готова направити винищувачі Typhoon для підтримки миру в Україні, - The Times

За даними видання, Військово-повітряні сили Великої Британії готові направити винищувачі Typhoon в Україну після завершення повномасштабної війни. Британські літаки можуть використовувати для патрулювання повітряного простору України з метою забезпечення миру.

Як стало відомо The Times, британські міністри обговорювали способи надання Україні гарантій безпеки без розміщення великої кількості своїх військ на землі.

Один із високопосадовців зазначив, що місія "повітряного патрулювання" є логічним варіантом, хоча для цього знадобиться значна кількість літаків. Окрім того, необхідні будуть системи ППО для їхнього захисту. Однак, на думку аналітиків, винищувачі буде легше надати, ніж наземні війська

Теоретично десятки винищувачів Typhoon можуть перебувати в Україні в стані готовності до будь-яких російських атак. Водночас менший миротворчий контингент із військових Великої Британії та інших європейських країн забезпечуватиме захист на землі.

Одне з джерел видання натякнуло, що транскордонні атаки можуть відстежуватися за допомогою складних технологій, а не наземних сил, хоча незрозуміло, як це утримає РФ від порушення будь-якої угоди.

The Times пише, що місія повітряного контролю під керівництвом Великобританії може бути створена за моделлю місій НАТО, які вже проводяться в країнах Балтії. Літаки можуть базуватися в Польщі. Втім, обговорення перебувають на ранній стадії, але джерело сказало виданню: "Ми готові зробити все, що нам скажуть".