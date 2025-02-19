Британия готова направить истребители Typhoon для поддержания мира в Украине, - The Times

По данным издания, Военно-воздушные силы Великобритании готовы направить истребители Typhoon в Украину после завершения полномасштабной войны. Британские самолеты могут использовать для патрулирования воздушного пространства Украины с целью обеспечения мира.

Как стало известно The Times, британские министры обсуждали способы предоставления Украине гарантий безопасности без размещения большого количества своих войск на земле.

Один из высокопоставленных чиновников отметил, что миссия "воздушного патрулирования" является логичным вариантом, хотя для этого понадобится значительное количество самолетов. Кроме того, необходимы будут системы ПВО для их защиты. Однако, по мнению аналитиков, истребители будет легче предоставить, чем наземные войска

Теоретически десятки истребителей Typhoon могут находиться в Украине в состоянии готовности к любым российским атакам. В то же время меньший миротворческий контингент из военных Великобритании и других европейских стран будет обеспечивать защиту на земле.

Один из источников издания намекнул, что трансграничные атаки могут отслеживаться с помощью сложных технологий, а не наземных сил, хотя непонятно, как это удержит РФ от нарушения любого соглашения.

The Times пишет, что миссия воздушного контроля под руководством Великобритании может быть создана по модели миссий НАТО, уже проводимых в странах Балтии. Самолеты могут базироваться в Польше. Впрочем, обсуждения находятся на ранней стадии, но источник сказал: "Мы готовы сделать все, что нам скажут".