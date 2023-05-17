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Британія готова допомагати іншим країнам із постачанням винищувачів Україні

Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Британія готова допомагати країнам, які погодяться передати Україні винищувачів, у процесі поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Очевидно, ми можемо зробити свій внесок у навчання та підтримку, знову ж таки, в певних межах, тому що у нас немає пілотів F16", - сказав міністр оборони Британії Бен Воллес на прес-конференції в Берліні зі своїм німецьким колегою.

При цьому Воллес зазначив, що Британія може допомогти, якщо поставки захочуть здійснити інші держави.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не має потенціалу для підготовки та військового обладнання, щоб активно сприяти британсько-нідерландській ініціативі щодо постачання Україні винищувачів.

"Ми не можемо відігравати активну роль у такому альянсі, у такій коаліції, тому що у нас немає ані можливостей для навчання, ані компетенції, ані літаків", - сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та його колега з Нідерландів Марк Рютте домовилися працювати над створенням коаліції із закупівлі літаків F-16 для України.

Тим часом Бельгія заявила про можливість навчити українців пілотувати винищувачі F-16, проте країна не надасть самі літаки.

До того ж, у Міноборони заявили, що Україні потрібно дві-три ескадрильї винищувачів F-16 для зміни ситуації на фронті.

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