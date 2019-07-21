ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Британия и Германия отменяют авиарейсы в Каир из-за ситуации с танкером

Новости » Транспорт    21.07.2019 - 03:13
Британия и Германия отменяют авиарейсы в Каир из-за ситуации с танкером
Иллюстративное фото (british-airways)

Британские авиалинии отменяют полеты на 7 дней, Люфтганза - на 1 день

В субботу, 20 июля, авиакомпания British Airways объявила, что рейсы в Каир (Египет) отменяются на семь дней из-за обостренной напряженности после захвата Ираном британского танкера. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Какк пояснили в компании, полеты были отменены "в качестве меры предосторожности" и ради безопасности клиентов и членов экипажа.

"Мы никогда не будем эксплуатировать самолет, если это не будет безопасно", - говорится в официальном заявлении.

Отметим, министерство гражданской авиации Египта заявило, что ведет переговоры с посольством Великобритании в Египте о решении вопроса с British Airways.

К британской авиакомпании присоединилась крупнейшая авиакомпания Германии - Lufthansa. Она заявила, что субботние рейсы в Каир были приостановлены, но позднее комания уточнила, что рейсы возобновятся в воскресенье, 21 июля.

Министерство иностранных дел Великобритании обновило свои рекомендации для граждан, путешествующих в Египет, на своем веб-сайте, в частности, заявив: "Существует повышенный риск терроризма против авиации. Дополнительные меры безопасности предусмотрены для рейсов, вылетающих из Египта в Великобританию".

Напомним, иранский патруль Корпуса стражей исламской революции захватил в Ормузском проливе два нефтяные танкера, которые шли под британским и либерийским флагами. Тогда иранские военные заявили, что танкер Stena Impero якобы нарушил международные правила.

 

Германия и Франция осудили захват Ираном британского танкера Иран назвал причину задержания британского танкера
Новости Украины танкерBritish AirwaysLufthansa
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь