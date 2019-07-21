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Британія і Німеччина скасовують авіарейси в Каїр з-за ситуації з танкером

Новини » Транспорт    21.07.2019 - 03:13
Британія і Німеччина скасовують авіарейси в Каїр з-за ситуації з танкером
Ілюстративне фото (british-airways)

Британські авіалінії скасовують польоти на 7 днів, Люфтганза - на 1 день

У суботу, 20 липня, авіакомпанія British Airways оголосила, що рейси в Каїр (Єгипет) скасовуються на сім днів через загострення напруженості після захоплення Іраном британського танкера. Про це передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як пояснили в компанії, польоти були скасовані "в якості запобіжного заходу" і заради безпеки клієнтів і членів екіпажу.

"Ми ніколи не будемо експлуатувати літак, якщо це не буде безпечно", - йдеться в офіційній заяві.

Зазначимо, міністерство цивільної авіації Єгипту заявило, що веде переговори з посольством Великобританії в Єгипті про вирішення питання з British Airways.

До британської авіакомпанії приєдналася найбільша авіакомпанія Німеччини - Lufthansa. Вона заявила, що суботні рейси в Каїр були припинені, але пізніше компанія уточнила, що рейси відновлять у неділю, 21 липня.

Міністерство закордонних справ Великої Британії оновило свої рекомендації для громадян, які подорожують в Єгипет, на своєму веб-сайті, зокрема, заявивши: "Існує підвищений ризик тероризму проти авіації. Додаткові заходи безпеки передбачені для рейсів, що вилітають з Єгипту до Великої Британії".

Нагадаємо, іранський патруль Корпусу вартових ісламської революції захопив в Ормузькій протоці два нафтові танкери, які йшли під британським і ліберійським прапорами. Тоді іранські військові заявили, що танкер Stena Impero нібито порушив міжнародні правила.

 

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