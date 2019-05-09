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Британия, Германия и Франция осудили новые санкции США против Ирана

Новости » Политика    09.05.2019 - 12:28
Британия, Германия и Франция осудили новые санкции США против Ирана
Иллюстративное изображение (РБК-Украина)

Страны также отвергли ультиматум Ирана относительно ядерного договора

Британия, Германия и Франция осудили введение новых санкций Соединенных Штатов против экономического сектора Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общее заявление стран.

В заявлении говорится, что страны не поддерживают решение президента США Дональда Трампа о введении новых санкций против Тегерана. При этом Британия, Германия и Франция отвергают ультиматум Тегерана относительно ядерного договора.

"Мы сожалеем о введении новых санкций США против Ирана, которое последовало за их выходом из Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерный договор, - ред.). Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать выполнение Ираном соглашений на основе действий Ирана относительно его ядерных обязательств", - говорится в заявлении.

Кроме того, страны призвали Тегеран придерживаться возложенных на него обязательств в рамках ядерного договора.

"Мы твердо призываем Иран продолжать выполнять свои обязательства по ядерному договору в полной мере, как он это делал до этого момента, и воздерживаться от новых шагов по эскалации ситуации", - отмечается в документе.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил новые санкции против иранской металлургической и горнодобывающей промышленности. Ограничительные меры направлены как против производителей и владельцев производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует иранскими металлами.

Добавим, Иран отказался выполнять некоторые обязательства в рамках ядерной сделки, соответствующие сообщения были отправлены послам Германии, Великобритании, Китая и России. В то же время на данный момент не уточняется, от каких именно обязательств отказалась иранская сторона.

 

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