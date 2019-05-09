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Британія, Німеччина та Франція засудили нові санкції США проти Ірану

Новини » Політика    09.05.2019 - 12:28
Британія, Німеччина та Франція засудили нові санкції США проти Ірану
Ілюстративне зображення (РБК-Україна)

Країни також відкинули ультиматум Ірану щодо ядерного договору

Британія, Німеччина та Франція засудили введення нових санкцій Сполучених Штатів проти економічного сектору Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву країн.

У заяві йдеться, що країни не підтримують рішення президента США Дональда Трампа про введення нових санкцій проти Тегерану. При цьому Британія, Німеччина та Франція відкидають ультиматум Тегерана щодо ядерного договору.

"Ми жалкуємо про введення нових санкцій США проти Ірану, яке послідувало за їх виходом зі Спільного всеосяжного плану дій (ядерний договір, - ред.). Ми відкидаємо будь-які ультиматуми і будемо оцінювати виконання Іраном угод на основі дій Ірану щодо його ядерних зобов'язань", - йдеться у заяві.

Крім того, країни закликали Тегеран дотримуватися покладених на нього зобов'язань в рамках ядерного договору.

"Ми твердо закликаємо Іран продовжувати виконувати свої зобов'язання по ядерному договору в повній мірі, як він це робив до цього моменту, і утримуватися від нових кроків по ескалації ситуації", - зазначається в документі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив нові санкції проти іранської металургійної та гірничодобувної промисловості. Обмежувальні заходи спрямовані як проти виробників і власників виробництва металів в цій країні, так і проти тих, хто торгує іранськими металами.

Додамо, Іран відмовився виконувати деякі зобов'язання в рамках ядерної угоди, відповідні повідомлення надіслано послам Німеччини, Британії, Китаю та Росії. У той же час на даний момент не уточнюється, від яких саме зобов'язань відмовилася іранська сторона. 

 

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