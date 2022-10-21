Британія, Франція та Німеччина закликали ООН розслідувати застосування іранських дронів Росією

Британія, Франція та Німеччина закликали ООН провести розслідування у зв'язку зі звинуваченнями Росії у використанні іранських дронів-камікадзе для ударів по Україні, що може бути порушенням резолюції Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У листі, підписаному представниками трьох країн ООН, йдеться, що використання безпілотників порушило резолюцію Ради Безпеки ООН, яка схвалює ядерну угоду з Іраном 2015 року.

Україна заявляє, що Росія використала ударні безпілотники Shahed-136 іранського виробництва — боєприпаси, які летять до своєї мети, а потім стрімко падають та детонують під час удару. Тегеран заперечує постачання безпілотників до Москви, а Росія заперечує, що її сили використовували іранські безпілотники для нападу на Україну.

"Ми б вітали розслідування групою Секретаріату ООН, відповідальної за моніторинг виконання резолюції РБ ООН, і готові підтримати роботу Секретаріату з проведення технічного та неупередженого розслідування", - заявили три країни.