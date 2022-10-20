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ЗСУ двічі завдавали ударів по іранських військових у Криму, - Арестович

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Київ, Четвер 20 жовтня 2022 22:29
ЗСУ двічі завдавали ударів по іранських військових у Криму, - Арестович Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Збройні сили України двічі завдавали ударів по іранських військових в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейїгін LIVE".

"Ми знаємо, що вони є, ми по них завдавали ударів двічі. Тож там хлопці з КВІР (Корпусу вартових ісламської революції) героїчно віддали свої життя за яхту (засновника ПВК "Вагнера", - ред.) Пригожина", - зазначив він.

Він також відповів на запитання, чи є підтверджена інформація щодо загиблих.

"Звичайно, якщо артилерія влучає у місце, де вони ночують, то зазвичай там трапляються (смерті, - ред.)", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше у Білому домі підтвердили, що Росія застосовує іранські дрони для ударів по Україні. Крім того, іранські військові точно перебували в окупованому Криму та навчали операторів безпілотників.

Сьогодні Європейський союз та Великобританія оголосили про введення санкцій проти Ірану.

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