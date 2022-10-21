Британія, Франція та Німеччина закликали ООН розслідувати застосування іранських дронів Росією
Британія, Франція та Німеччина закликали ООН провести розслідування у зв'язку зі звинуваченнями Росії у використанні іранських дронів-камікадзе для ударів по Україні, що може бути порушенням резолюції Ради Безпеки ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У листі, підписаному представниками трьох країн ООН, йдеться, що використання безпілотників порушило резолюцію Ради Безпеки ООН, яка схвалює ядерну угоду з Іраном 2015 року.
Україна заявляє, що Росія використала ударні безпілотники Shahed-136 іранського виробництва — боєприпаси, які летять до своєї мети, а потім стрімко падають та детонують під час удару. Тегеран заперечує постачання безпілотників до Москви, а Росія заперечує, що її сили використовували іранські безпілотники для нападу на Україну.
"Ми б вітали розслідування групою Секретаріату ООН, відповідальної за моніторинг виконання резолюції РБ ООН, і готові підтримати роботу Секретаріату з проведення технічного та неупередженого розслідування", - заявили три країни.
Раніше ми писали, що внаслідок ударів українських сил ліквідовано 10 військових інструкторів із Ірану.
Нагадаємо, напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Збройні сили України двічі завдавали ударів по іранським військовим в окупованому Криму.
До цього США підтвердили, що Росія застосовує саме іранські дрони для ударів по Україні. І інструктори із цієї країни навчали росіян на півострові.
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