Британия, Франция и Германия призвали ООН расследовать применение иранских дронов Россией

Британия, Франция и Германия призвали ООН провести расследование в связи с обвинениями России в использовании иранских дронов-камикадзе для ударов по Украине, что может являться нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В письме, подписанном представителями трех стран в ООН, говорится, что использование беспилотников нарушило резолюцию Совета Безопасности ООН, одобряющую ядерную сделку с Ираном 2015 года.

Украина заявляет, что Россия использовала ударные беспилотники Shahed-136 иранского производства — боеприпасы, которые летят к своей цели, а затем стремительно падают и детонируют при ударе. Тегеран отрицает поставку беспилотников Москве, а Россия отрицает, что ее силы использовали иранские беспилотники для нападения на Украину.

"Мы приветствовали бы расследование группой Секретариата ООН, ответственной за мониторинг выполнения резолюции СБ ООН, и готовы поддержать работу Секретариата по проведению технического и беспристрастного расследования", — заявили три страны.