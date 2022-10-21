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Британия, Франция и Германия призвали ООН расследовать применение иранских дронов Россией

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Пятница 21 октября 2022 20:31
Британия, Франция и Германия призвали ООН расследовать применение иранских дронов Россией Фото: Британия, Франция и Германия призвали ООН расследовать применение иранских дронов РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британия, Франция и Германия призвали ООН провести расследование в связи с обвинениями России в использовании иранских дронов-камикадзе для ударов по Украине, что может являться нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В письме, подписанном представителями трех стран в ООН, говорится, что использование беспилотников нарушило резолюцию Совета Безопасности ООН, одобряющую ядерную сделку с Ираном 2015 года.

Украина заявляет, что Россия использовала ударные беспилотники Shahed-136 иранского производства — боеприпасы, которые летят к своей цели, а затем стремительно падают и детонируют при ударе. Тегеран отрицает поставку беспилотников Москве, а Россия отрицает, что ее силы использовали иранские беспилотники для нападения на Украину.

"Мы приветствовали бы расследование группой Секретариата ООН, ответственной за мониторинг выполнения резолюции СБ ООН, и готовы поддержать работу Секретариата по проведению технического и беспристрастного расследования", — заявили три страны.

Ранее мы писали, что в результате ударов украинских сил ликвидированы 10 военных инструкторов из Ирана.

Напомним, накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины дважды наносили удары по иранским военным в оккупированном Крыму.

До этого США подтвердили, что Россия применяет именно иранские дроны для ударов по Украине. И инструкторы из этой страны обучали россиян на полуострове.

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