Британия и ЕС не успели завершить переговоры по Brexit

Великобритания и Евросоюз не смогли выработать соглашение об отношениях после Brexit до истечения срока, который истекал в воскресенье, 20 декабря. Тем не менее стороны собираются продолжить переговоры.

Об этом в воскресенье сообщила газета The Guardian.

Стороны обсудили последние предложения ЕС по правилам рыбной ловли, которые остаются главной проблемой соглашения, и, как подчеркивается, добились некоторого прогресса. Однако процесс еще не завершился.

Команды переговорщиков продолжат свою работу в понедельник, несмотря на отказ Европарламента голосовать по соглашению, если его не заключат до полуночи воскресенья.

По информации источника газеты в правительстве Британии, переговоры остаются сложными, сохраняются значительные разногласия.

Как отмечает газета, Европейский парламент может не проголосовать по соглашению до конца года из-за срыва сроков. Есть риск, что оно не будет действовать первые несколько недель нового года, даже если стороны договорятся.

Напомним, Совет министров Великобритании рекомендовал магазинам сделать запасы продуктов из-за опасений дефицита в случае выхода страны из Европейского союза без торговой сделки.

Как писало РБК-Украина, ранее Джонсон допустил, что между страной и ЕС не будет подписано торговое соглашение.

Кроме того, министр финансов Британии Риши Сунак заявил, что в этом году Соединенное Королевство переживет самый крупный за 300 лет спад экономики. Валовой внутренний продукт Британии сократится более чем на 11%.