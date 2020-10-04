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Британия и ЕС проведут новые переговоры по Brexit

Брюссель, Воскресенье 04 октября 2020 13:56
Британия и ЕС проведут новые переговоры по Brexit
Фото: флаги Великобритании и ЕС (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Великобритания и Европейский союз на следующей неделе проведут новый раунд переговоров об условиях торговли после Brexit. В ЕС заявляют, что соглашение должно быть подписано до конца месяца.

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующая договоренность достигнута в ходе телефонного разговора премьер-министра Британии Бориса Джонсона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По их мнению, в последние недели был достигнут прогресс по условиям торгового соглашения, однако остались существенные пробелы - особенно, но не только, в сферах рыболовства, равных правил и управления.

Сторона ЕС заявляет, что соглашение должно быть подписано до конца октября - или самое позднее к первым дням ноября. ЕС считает, что должно остаться достаточно времени для ратификации странами сообщества, которая продлится до конца года.

Фон дер Ляйен и Джонсон поручили своим представителям на переговорах по Brexit Мишелю Барнье и Дэвиду Фросту интенсивно работать, чтобы попытаться заполнить эти пробелы.

Напомним, ранее Евросоюз официально уведомил Британию о нарушении ею соглашения о Brexit после того, как Палата общин британского парламента окончательно поддержала законопроект о внутреннем рынке.

Кроме того, в Еврокомиссии заявили, что попытки Британии дать соглашению новую интерпретацию подрывают доверие между сторонами.

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